بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا.. الجونة يسعى لاستعادة توازنه أمام الإنتاج الحربي بالدوري

يستضيف فريق الجونة نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثانية والنصف بعد الظهر، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته لاستعادة توازنه بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، لتقاسم الوصافة مع الأهلي، وإشعال المنافسة على اللقب.

كان فريق الجونة خسر أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه حمادة صدقي في انتزاع الثلاث نقاط من الجونة، للهروب من المركز الأخير.

ولم يتذوق الإنتاج الحربي طعم الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، حيث خسر 4 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد.

ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 18 والأخير بـ 5 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الممتاز، أسوان مع سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة مع الزمالك، المصري البورسعيدي مع الإنتاج الحربي.