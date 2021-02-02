أحمد جودة - القاهرة - بدء الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بترول اسيوط بمنافسات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب البترول باسيوط .

وشرح محمد يوسف الأخطاء التى حدثت بالمباراة كما حرص على التأكيد على أهمية المرحلة القادمة واحترام جميع الفرق الأخرى .

وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء حوار مطول مع لاعبي الفريق بشكل مفصل حول مباراة الفريق الأخيرة أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يعقد جلسة مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة كيما في المقال التالي

فاطمة نصر

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