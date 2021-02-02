نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يعقد جلسة مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة كيما في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدء الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بترول اسيوط بمنافسات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب البترول باسيوط .
وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء حوار مطول مع لاعبي الفريق بشكل مفصل حول مباراة الفريق الأخيرة أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .
وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء حوار مطول مع لاعبي الفريق بشكل مفصل حول مباراة الفريق الأخيرة أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .
وشرح محمد يوسف الأخطاء التى حدثت بالمباراة كما حرص على التأكيد على أهمية المرحلة القادمة واحترام جميع الفرق الأخرى .
فيما أجرى لاعبي الفريق تدريبات بدنية وفنية بالمران والذى انتهى بإجراء تقسيمة فنية شارك بها جميع اللاعبين .
ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .