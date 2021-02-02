الرياضة

الشنواني : صلاح حطم كل الأرقام القياسية مع ليفربول.. وسعيد بمستوى الننـي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ياسر الشنواني نجم النادي المصري والكرة المصرية السابق بمحمـد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، وقال الشنواني : سعيد بتحطيم صلاح لكل الأرقام القياسية يوماً تلو الآخر 

وأضاف الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمـو '' عبر قناة '' Ten '' صلاح حطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف بالبريمـيرليج ، ويقترب من تجاوز الإيفواري ديديه دروجبـا نجم تشيلسي السابق 

واختتم الشنواني ، سعيد بمستوى محمد النني مع أرسنال ، وأتعجب من النقد المستمر للاعب ، رغم تواجده في فريق مثل ارسنال ومشاركته أساسياً

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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