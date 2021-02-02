نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشنواني : صلاح حطم كل الأرقام القياسية مع ليفربول.. وسعيد بمستوى الننـي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ياسر الشنواني نجم النادي المصري والكرة المصرية السابق بمحمـد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، وقال الشنواني : سعيد بتحطيم صلاح لكل الأرقام القياسية يوماً تلو الآخر

وأضاف الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمـو '' عبر قناة '' Ten '' صلاح حطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف بالبريمـيرليج ، ويقترب من تجاوز الإيفواري ديديه دروجبـا نجم تشيلسي السابق

واختتم الشنواني ، سعيد بمستوى محمد النني مع أرسنال ، وأتعجب من النقد المستمر للاعب ، رغم تواجده في فريق مثل ارسنال ومشاركته أساسياً