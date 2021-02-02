الرياضة

صبري : ثنائية ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود صبري الناقد الرياضي بالأهرام أن أليو ديانج وحمدي فتحي هما الثنائي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية الخميس المقبل .

وأضاف صبري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا أُفضل الإعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط ، كما أُفضل عدم البدء بعمرو السولية حيث أن اللاعب عائد من الإصابة ومن الممكن الإعتماد عليه كأحد الأوراق الرابحة لموسيماني في شوط المباراة الثاني .

واختتم صبري ، الجيل الذهبي للأهلي في الفترة من 2004 وحتى 2010 لن يتكرر ، فهو من الأسباب الرئيسية في نجاح المنتخب الوطني في حصد ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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