صبري : ثنائية ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمود صبري الناقد الرياضي بالأهرام أن أليو ديانج وحمدي فتحي هما الثنائي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية الخميس المقبل .

وأضاف صبري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا أُفضل الإعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط ، كما أُفضل عدم البدء بعمرو السولية حيث أن اللاعب عائد من الإصابة ومن الممكن الإعتماد عليه كأحد الأوراق الرابحة لموسيماني في شوط المباراة الثاني .

واختتم صبري ، الجيل الذهبي للأهلي في الفترة من 2004 وحتى 2010 لن يتكرر ، فهو من الأسباب الرئيسية في نجاح المنتخب الوطني في حصد ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية.