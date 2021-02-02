بيرلو يفكر في إجراء تغييرات عديدة على التشكيل أمام إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، في إجراء تغييرات عديدة على تشكيلة الفريق، في المباراة المرتقبة أمام إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن بيرلو سيجري العديد من التغييرات على التشكيلة التي لعبت مباراة سامبدوريا الأخيرة في الدوري الإيطالي، وسيريح بعض اللاعبين أمام إنتر ميلان.

وأضافت أن بوفون سيبدأ في حراسة عرين اليوفي بدلًا من فويتشيك تشيزني، كما سيتم إراحة أحد لاعبي قلب الدفاع، كيليني أو بونوتشي، من أجل إشراك ماتياس دي ليخت.

وسيعود أليكس ساندرو للعب كظهير أيسر لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، بجانب كوادرادو كظهير أيمن.

وأشارت إلى أن ديان كولوسيفسكي مرشح للعب من بداية المباراة، بعدما كان على مقاعد البدلاء في مباراة سامبدوريا.

وختمت الصحيفة بأن بيرلو أمامه العديد من الخيارات في خط الوسط، لكنه لم يحسم قراره بعد.