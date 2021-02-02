نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة خوان كوريا إلى سباقات فورمولا بعد تعافيه من حادث مروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود السائق الإكوادوري - الأمريكي خوان مانويل كوريا إلى عالم السباقات من خلال بطولة فورمولا-3 بعد تعافيه من حادث هائل في فورمولا-2 في 2019 وهو الحادث الذي أدى لوفاة السائق الفرنسي انطوان هوبرت.

وكتب كوريا عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين "بعد عام ونصف العام عدنا، فخور للغاية بالإعلان عن هذا ومن كوني أفعل ذلك من خلال فريق ايه ار تي".

وخضع كوريا - 21 عاما - للعديد من العمليات الجراحية مع وضع دعامة في ساقه لأكثر من عام على هامش عملية التأهيل الطويلة بعد الحادث الذي وقع في مضمار سبا فرانكورشان ببلجيكا.

واصطدمت سيارة كوريا بسيارة هوبرت الذي تعرض لحادث قبلها مباشرة ، ليتم نقل الثنائي إلى المركز الطبي بالمضمار عقب الحادث لكن هوبرت توفى متأثرا بإصاباته.

وقال كوريا في بيان صادر عن فريقه "سعيد للغاية بالعودة بعد كل ما مررت به، ممتن للغاية لفريق ايه ار تي، يعني لي الكثير كونهم يثقون بي وبعودتي".

وأضاف "فورمولا-3 ستكون بمثابة عام انتقالي ، حلمي مازال الوصول إلى فورمولا-1 وهذه هي الخطوة الاولى في رحلة عودتي".

من جانبه قال سيباستيان فيليب مدير فريق ايه ار تي "منذ حادثه المروع في سبا، مر خوان مانويل بالعديد من المراحل، خوان مانويل نموذج للشجاعة والمثابرة وفريق ايه ار تي فخور بمنحه الفرصة للعودة إلى السباقات".

وينطلق موسم فورمولا-3 في التاسع من مايو في برشلونة الإسبانية، بإجمالي سبع جولات، جميعها تقام على هامش سباقات فورمولا-1.