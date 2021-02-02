نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعثر صفقة انتقال المهاجم البوركيني بيليم إلى نادي اتحاد الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم أمس الاثنين تعثر صفقة ضم حامد بيليم مهاجم نادي رحيمو البوركيني إلى صفوفه بسبب مماطلة إدارة ناديه.

واتهم اتحاد الجزائر في بيان نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إدارة نادي رحيمو بعرقلة انتقال اللاعب، رغم توصله إلى اتفاق معها وتسوية جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وكشف النادي الجزائري في بيانه أن رئيسه عاشور جلول وقع على جميع الوثائق المتعلقة بانتقال بيليم، مشيرا إلى أنه تفاجأ بتراجع إدارة نادي رحيمو عن موقفها بحجة عدم الحصول على ضمانات لم تكن مدونة في العقد، كما نوه إلى التزامه بكل الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين .

وأضاف النادي الجزائري أن رئيس نادي رحيمو قال لمديره الرياضي ( عنتر يحيى) خلال حديثهما الهاتفي اليوم إن اللاعب بيليم غير رأيه بعد الضغوطات التي مورست عليه من محيطه المقرب، مؤكدا انه "سيستخدم كل الوسائل القانونية مع الهيئات المخولة للنظر في الأسباب الحقيقية لهذا الانسحاب غير المبرر".