نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: أشعر براحة كبيرة في التعامل مع الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن فخره وسعادته الكبيرة بالعمل في القلعة الحمراء نادي القرن برئاسة اسطورة الكرة الإفريقية، الكابتن محمود الخطيب.

وقال المدير الفني للأهلي: «أشعر براحة شديدة في التعامل مع «بيبو»، رئيس الأهلي يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، ويعمل جاهدا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات».

وأضاف موسيماني: «الكابتن الخطيب لا يتدخل على الاطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة؛ لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات».

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بقوله: «فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية، وتواجده معنا أكبر داعم لنا في رحلة زيادة حصيلة نادي القرن من البطولات على كافة المستويات».