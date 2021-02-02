تقرير بريطاني: دانييل ستوريدج نجم ليفربول السابق يرفض عرضا ضخما من الدوري المصري

أفاد تقرير صحفي بريطاني، بأن دانييل ستوريدج لاعب فريق ليفربول السابق، رفض عرضا ضخما، للانتقال إلى الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل"، البريطانية، أن دانييل ستوريدج، رفض عروضا مالية كبيرة من الدوري المصري والسعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي. وأضافت الصحيفة، أن دانييل ستوريدج يستهدف العودة إلى مسابقة الدوري الإنجليزي مجددا. يذكر أن دانييل ستوريدج بلا نادٍ حاليا، بعد رحيله مؤخرا عن صفوفه طرابزون التركي. ولعب ستوريدج في صفوف نادي ليفربول في الفترة من موسم 2012 - 2013 حتى موسم 2018 -2019، حيث زامل النجم المصري محمد صلاح في صفوف الريدز. وتبلغ القيمة التسويقية لـ دانييل ستوريدج 4 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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