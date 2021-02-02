ليفربول يعير مهاجمه إلى ساوثهامبتون حتى نهاية الموسم

ويتوجه اللاعب الدولي الياباني إلى سانت ماري بعد الاتفاق مع ساوثهامبتون في اليوم الأخير للانتقالات. لعب مينامينو 31 مباراة وسجل أربعة أهداف منذ وصوله إلى ملعب آنفيلد من ريد بول سالزبورج في يناير العام الماضي. ويحتل ساوثامبتون المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، وسيواجه الفريق مانشستر يونايتد اليوم.

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