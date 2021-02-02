أشرف صبحي: 40 ألف مستفيدة بقنا وأسيوط من برنامج الرياضة من أجل التنمية

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID عددا من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من محافظات الصعيد، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذى يهتم بتنمية المهارات الحياتية لفتيات محافظات الوجه القبلي.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بمحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن محافظات الصعيد لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، لافتا إلى أن محافظات الوجه القبلي سوف تشهد مزيدا من الانشطة خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح صبحي أن الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع هو بناء شراكة جديدة معها لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج في ريف محافظتي قنا واسيوط لبرنامج (الرياضة من اجل التنمية) لتنمية المهارات الحياتية لفتيات الصعيد.

وأضاف وزير الرياضة أنه تم تنفيذ اولى ورش العمل لتدريب 60 متدربة من مدارس المجتمع الريفي على أيدي مدربين تم تأهيلهم بالمرحلة الأولى من البرنامج وذلك للوصول الي كل مناطق وقرى محافظات الصعيد، بعد الوصول إلى 40000 مستفيدة من محافظتي قنا واسيوط.

وتعتبر مدارس المجتمع نموذجا من المدارس التي أنشئت بغرض الوفاء بحقوق جميع الأطفال فى تعليم جيد، وخاصة الأطفال فى المناطق المحرومة من الخدمات، والذين لم يحالفهم الحظ فى وجود فرص للتعليم وخاصة الفتيات القاطنات فى مناطق ريفية نائية وبعيدة تماما و يصعب الوصول إليها بالخدمة المدرسية التقليدية المكونة من صفوف متعددة.