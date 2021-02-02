تركي آل الشيخ: ألميريا يتفوق تسويقيا على أي فريق بالشرق الأوسط

واستعرض تركي آل الشيخ قيمة نادي ألميريا عبر ترانسفير ماركت والتي تبلغ 60 مليونا و 100 ألف يورو، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": القيمة التسويقية للاعبين في موقع ترانسفير ماركت لنادي Almeria مع اعتقادي قيمتهم اعلى من ذالك".
وتابع:" تقدم ملحوظ خصوصًا أنه في عام 2019م كانت القيمة التسويقية للاعبين 9 ملايين تقريبا.. هذا غير قيمة النادي نفسه والرخصة والممتلكات التي فيه... بالتوفيق وعقبال الأليجا يارب".
ويستعد فريق ألميريا لمواجهة إشبيلية، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
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