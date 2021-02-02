نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على تغريم رامي ربيعة 200 ألف جنيه بسبب أزماته خلال الساعات الأخيرة.

وجاء ذالك بناء على طلب موسيماني الذي أبدى غضبه، بسبب تسريب اللاعب كل مادار في الغرف المغلقة أثناء اجتماعاته مع مسئولي المارد الأحمر لحسم مصيره مع الفريق.

وخرج رامي ربيعة من القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية المكونة من 23 لاعب، والتى أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل الموافق 4 فبراير في أولى مباريات المونديال.