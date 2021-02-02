نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، منافسه برايتون، يوم الأربعاء 3 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين فريق ليفربول وبرايتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق فريق ليفربول الفوز في الجولة الماضية على حساب وست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب لندن.