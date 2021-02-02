أشعر براحة شديدة في التعامل معه.. وصلة غزل من موسيماني في بيبو

اعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي عن فخره وسعادته الكبيرة بالعمل في الأهلي نادي القرن برئاسة أسطورة الكرة الإفريقية، الكابتن محمود الخطيب.
وقال المدير الفني للأهلي: «أشعر براحة شديدة في التعامل مع «بيبو»، رئيس الأهلي يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، ويعمل جاهدا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات».
وأضاف موسيماني: «الكابتن الخطيب لا يتدخل على الاطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة؛ لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات».
واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بقوله: «فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية، وتواجده معنا أكبر داعم لنا في رحلة زيادة حصيلة نادي القرن من البطولات على كافة المستويات».
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