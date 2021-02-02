اتحاد الألعاب الإلكترونية يوافق على إنشاء مركز إعداد للفرق والمنتخبات بـ 6 أكتوبر

أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية عن تأسيس مركز لإعداد الفرق والمنتخبات بنادى النادى بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك فى إطار الاستعدادات التى يقوم بها الاتحاد لتنظيم بطولات خلال عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ومن البطولات الالكترونية المزمع تنفيذها العام الجاري "دورى مراكز الشباب والمحافظات والأندية، البطولات المفتوحة" ومجموعة أخرى من المسابقات سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

وسيتم إعداد المركز بفرع نادي النادي ب 6 أكتوبر لاستقبال نهائيات المسابقات، والبطولات المحلية، وتوفير الأجهزة، والنسخ الأصلية للألعاب، استمرارًا لاستقبال نادي النادي للمسابقات التي تم تنفيذها بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة.

وجاء اختيار نادى النادى كواجهة مضيئة للاستثمار الرياضى للدولة والذى يعتبر بمثابة نموذج للمنشآت والخدمات الراقية التى لا تقل عن الأندية العريقة والتاريخية، وهو مشروع يكشف فكر الدولة بشأن الارتقاء بالخدمات وتقديمها بأعلى كفاءة.

