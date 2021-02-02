تنظيم عالمي.. كريم هنداوي يكشف الجندي المجهول في نجاح مونديال اليد

أكد كريم هنداوى حارس مرمى منتخب اليد، أنه كان يعتقد أن الأمور ستتأجل قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد بسبب كورونا، ولكن بمجرد بدء البطولة أصبحت فخورا للغاية بهذا التنظيم.
وقال: "كنا نحتاج إلى الجماهير فقط لكي تمنحنا دفعة أكبر إلى الأمام في المونديال، لكننا حققنا الكثير من المكاسب بهذا التنظيم ورأيت مدى سعادة زملائي في البعثات الأخرى، وعمري ما قعدت في إقامة مثل التى كنا فيها رغم مشاركتي في الكثير من البطولات".
وأضاف: التنظيم كان رائعا، والمسئولين عن الحدث كانوا مميزين جدًا، وأرى أنهم الجندي المجهول لنجاح هذا الحدث، وبدونهم كان كل شيء سيفشل، وسعيد جدًا أنني لعبت بطولة في مثل هذا التنظيم العالمي بدون مبالغة.
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