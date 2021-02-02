نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن نقل مواجهة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية عبر قناتها المفتوحة.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري بعد غد الخميس في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 حتى 11 فبراير الجاري.

وذكرت القنوات الرياضية أن لقاء الأهلي ضد الدحيل سوف ينقل عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويمكنكم متابعة قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال الترددات الأتية: