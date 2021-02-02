الرياضة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن نقل مواجهة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية عبر قناتها المفتوحة.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل القطري بعد غد الخميس في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 حتى 11 فبراير الجاري.

وذكرت القنوات الرياضية أن لقاء الأهلي ضد الدحيل سوف ينقل عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويمكنكم متابعة قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال الترددات الأتية:

 
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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