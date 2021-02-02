نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهيرالأهلي تستعد للخضوع إلى مسحة طبية قبل استلام تذاكر مباريات مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجدت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ الصباح الباكر في المركز الطبي بالعاصمة القطرية الدوحة، للخضوع إلى مسحة طبية قبل استلام تذاكر مباريات مونديال الأندية.

ويسعى جماهير المارد الأحمر، في الحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية بين النادي الأهلي والدحيل القطري، والمقرر لها مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، في ربع نهائي البطولة.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية وضعت شرطًا طبيًا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، يتضمن ضرورة إجراء مسحة "pcr" للجماهير الراغبة في حضور منافسات البطولة.

واشترطت اللجنة أن يجري من يرغب في حضور المباراة المسحة الطبية قبل 72 ساعة من المباراة، من أجل الحصول على تذكرة لحضور اللقاء.

ووفرت اللجنة مراكز خاصة لهذا الأمر، حيث يتم الحصول على نتيجة المسحة خلال 15 دقيقة فقط من إجرائها، وفي حالة ظهور نتيجة المسحة سلبية يمكن وقتها الحصول على تذكرة المباراة.