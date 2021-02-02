نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة رحيل إريكسين عن إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مصير النجم الدانماركي كريستيان إريكسين، لاعب وسط فريق إنتر ميلان، سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو في شبكة سكاي سبورت النسخة الايطالية، فإن كريستيان إريكسين سيبقي في إنتر ميلان حتي نهاية الموسم الحالي.

وقال: لا توجد فرصة لرحيله في الميركاتو الشتوي الحالي، على الرغم من تلقيه عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز، من توتنهام هوتسبير فريقه السابق، وليستر سيتي.

وأشار: كان توتنهام يرغب في ضم إريكسين، ليكون بديل ديلي آلي المتوقع رحيله، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق.

بينما نادي ليستر سيتي تحدثوا مع وكلاء اللاعب في الساعات الأخيرة، في محاولة لضمه، لكن الامور تشير الى بقاءه داخل النيراتزوري.

ويبدو ان كريستيان بدأ في إقناع المدرب أنطونيو كونتي، في آخر مباراتين الذي بدأ فيهما بشكل أساسي، وقدم أداء مميز، حيث كان خارج حساباته منذ بداية الموسم الحالي.