وجاء تشكيل أسوان كالتالي:
عمر رضوان - محمد أسامة - محمد ميدو- أحمد صغيري - أحمد الألفي - عمرو الحلواني - محمد جمال - محمود شبانة -أحمد سالم صافي - سولمون منسا - إيمانويل إيجيبتور.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. علاء عبد العال يعلن تشكيل أسوان لمواجهة سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.