الطريق نحو العالمية.. 3 تحديات تنتظر " الأناكوندا" مصطفى محمد مع جالاتا سراي

بدأ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، أولى خطوات حلم الوصول إلى العالمية والسير على درب العديد من النجوم المصريين أمثال محمد صلاح وأحمد حسام ميدو، بالانضمام إلى إلى نادي جالاتا سراي التركي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وأعن نادي جالاتا سراي، أمس، الاثنين، ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

التألق مع جالاتا سراي والتمهيد للانتقال إلى دوري أقوي لن يكون شيئا سهلا بالنسبة لـ مصطفى محمد، فالاحتراف في أوروبا يتطلب العديد من التضحيات.

ويستعرض " دوت الخليج أبرز 3 تحديديات تواجه مصطفى محمد بعد انتقاله إلى جالاتا سراي:

1- التعود على الأجواء الأوروبية:

سبق وأن فشل العديد من اللاعبين المصريين في رحلاتهم الاحترافية في أوروبا، بسبب عدم التعود على الأجواء الأوروبية والتي تختلف عن مصر تماما.

وتعد هي التجربة الأولى لـ مصطفى محمد، حيث لم يسبق للاعب وأن لعب في أي دوري غير الدوري المصري.

الابتعاد عن الأهل والأصدقاء وتجنب السهر والتعود على طقس تركيا، كل هذ أمور يجب على مصطفى محمد التعود عليها من أجل التألق.

2- تعلم اللغة التركية:

لغة كرة القدم مفهومة، ولكن إذا أراد مصطفى محمد أن يندمج مع الفريق واللاعبين عليه تعلم اللغة التركية، لأن ذلك سيساعد كثيرا على تكوين صداقة مع اللاعبين، وفهم تعليمات المدرب فاتح تريم بشكل جيد للغاية.

كان الصربي لوكا يوفيتش أكد منذ أيام قليلة أن عدم تعلم اللغة الإسبانية كان عائقا أمام تألقه مع ريال مدريد، مما يدل أن عدم تعلم لغة البلد التي يلعب فيها اللاعب قد تكون سببا في فشله أحيانا.

3- حجز مكان أساسي:

على مصطفى محمد أن يبذل قصارى جهده في التدريبات واستغلال الدقائق التي سيشارك فيها مع جالاتا سراي في بدايته بالشكل الأمثل من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق الأساسية، خاصة وأنه ينافس الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو على قيادة خط هجوم الفريق.