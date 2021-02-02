إصابة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة فلورنتينو بيريز رئيس النادي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". وأوضح نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا. وأضاف الموقع الرسمي، أن فلورنتينو بيريز لا يعاني من أي أعراض للفيروس التاجي. يذكر أن ريال مدريد أعلن مؤخرا إصابة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بفيروس كورونا.

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