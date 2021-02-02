نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل صدام الليلة.. محمد الحنفي "وشه حلو" على الزمالك و "نحس" على غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021.

ويعاون "الحنفي" في إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة كل من، هاني عبد الفتاح، وعدي عيد، وأحمد إبراهيم حكمًا رابعًا، بينما يتولى محمد عباس قابيل مهمة حكم الفيديو، ويعاونه سعيد حمزة.

وأدار محمد الحنفي 28 مباراة للزمالك خلال مشواره التحكيمي، حقق الفريق الأبيض الفوز في 19 مباراة، وخسر 3 مباريات فقط، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، وأشهر للاعبي الفريق الزملكاوي 37 بطاقة صفراء، واحتسب له 7 ركلات جزاء خلال المباريات السابقة.

بينما أشهر "الحنفي" 39 بطاقة صفراء لمنافسي الزمالك، و4 بطاقات حمراء، واحتسب ضده 4 ركلات جزاء.

فيما أدار محمد الحنفي 6 مباريات لفريق غزل المحلة، لم يفز الفلاحين في أي مباراة منها، بينما تعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وأشهر 11 بطاقة صفراء للاعبي المحلة و3 ركلات جزاء.

بينما أشهر الحكم 15 بطاقة صفراء لمنافسي غزل المحلة في المباريات السابقة، وبطاقتين باللون الأحمر، بينما احتسب 3 ركلات جزاء ضد الفلاحين.

الجدير بالذكر أن الزمالك يعتلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.