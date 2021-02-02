نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي الجديد: انتظروا تألق أري بابل مع الدراويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين.

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين، لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا".

وأكمل: "سأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج".

وتابع: "علاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس، أعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتألق".

وعن صلاح: "من أفضل اللاعبين في العالم بعدما توج بالدوري والأبطال مع ليفربول".