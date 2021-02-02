القنوات المفتوحة الناقلة الأهلي والدحيل في مونديال العالم // معلق مباراة الأهلي وقائمة المارد الأحمر

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الكرة العالمية والعربية عن القنوات المفتوحة الناقلة الأهلي والدحيل القطري، في مونديال كأس العالم المقرر أقامتها يوم الخميس القادم 2021/02/04، في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت قطر، وسوف تنقل عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس القطرية، وعدة قنوات أخرى سنعرضها لكم في المقال، المباراة التي ستقام على إستاد المدينة التعليمية بالريان وسط حضور جماهير بنسبة 30% من عدد السعة الرسمية للملعب، ومن المنتظر أن تحتشد الجماهير المصرية لمؤازرة الأهلي في تلك المباراة الهامة، والتي في حالة الفوز بها سيلتقي بطل أوروبا بايرن ميونخ.

قناة بي إن سبورت المفتوحة القمر نايل سات، تردد 12765، أستقطاب أفقي، معامل ترميز 27500 قناة الكأس القطرية القمر الصناعي نايل سات، تردد 11919، أستقطاب أفقي، ترميز 27500 قناة TV سبورت البولندي القمر هوت بيرد، تردد 10834،أستقطاب عمودي، معامل ترميز 27500 قناة ميديا يست الإيطالية القمر الصناعي هوت بيرد، تردد 11432 أستقطاب عمودي، ترميز 27500 قناة BNT البلغارية القمر الصناعي هيلاس سات، تردد 12565 أستقطاب عمودي، ترميز 29900

معلق مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

كانت قنوات بي إن سبورت في كل المواجهات العربية السابقة تعين معلق من كل بلد من طرفي اللقاء، ولكنها تراجعت عن هذه السياسة وأعلنت أنها ستعين معلق محايد للمباراة، وقالت أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، سيكون معلق المباراة على قناة بي إن المفتوحة، بينما المعلق العماني خليل البلوشي سوف يكون المعلق على قناة الكأس القطرية.

قائمة الأهلي في مونديال العالم للأندية

أصطحب المدير الفني للأهلي 26 لاعب في مونديال العالم سيتم تقليص العدد إلي 23 لاعب، وهو العدد المقرر من قبل اللجنة المنظمة لمونديال العالم، وقالت اللجنة أنه في حالة وجود أصابات في أي فريق يمكنه ضم لاعبين بدل من اللاعبين المصابين، وضمت قائمة الأهلي اللاعبين التاليين.