موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم والقنوات الناقلة مجانا نايل سات في كاس ايطاليا

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عمر شويل - جدة يستضيف ملعب سان سيرو مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا التي تشهد مباراة أخرى في نفس الدور ستجمع فريق نابولي على ملعبه دييجو مارادونا “سان باوبو سابقا” ضد أتالانتا في إطار مباريات الذهاب للبطولة التي يحمل لقبها غاتوزو ورفاقه في نابولي حين تفوقوا على رفاق رونالدو في النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليحقق نابولي لقبه السادس تاريخيا، ويفشل اليوفي في إاضفة اللقب الرابع عشر إلى خزائنه، وسينطلق موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم في الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

يوفنتوس في مواجهة صعبة ضد انتر ميلان ساعيا لتحقيق فوز يواصل به مشواره الناجح في كأس إيطاليا التي بدأ مشواره بها بملاقاة فريق جنوى في دور الستة عشر في مباراة قوية امتدت للأشواط الإضافية بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما لأبناء السيدة العجوز كلا من كولو سيفسكي وموراتا، قبل أن يتمكن التونسي الشاب حمزة رفيعة من تسجيل هدف انتصار اليوفي في الدقيقة 105 من عمر المباراة ليتأهل بفريقه بنجاح إلى ربع النهائي لملاقاة فريق سبال ويكتسحه برباعية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من كولوسيفسكي، موراتا، فرابوتا، وكييزا ليتأهل الفريق بنجاح لنصف النهائي.

إنتر ميلان بدأ مشواره في الكأس بملاقاة فريق فيورنتينا في دور الستة عشر، وتمكن من تخطي الفيولا بصعوبة بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهائها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي، حيث فيدال التسجيل للإنتر قبل أن يتعادل كوامي للفيولا، ولكن لوكاكو تمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه ليتأهل به إلى ربع النهائي لملاقاة فريق ميلان في ديربي قوي انتهى بفوز رفاق لوكاكو بهدفين سجلهما اللاعب نفسه، وإيركسن مقابل هدف سجله السطان إبراهيموفيتش للميلان ليتأهل الإنتر بنجاح لنصف النهائي.

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم

19:45 توقيت جرينتش.

20:45 توقيت المغرب.

21:45 توقيت مصر.

22:45 توقيت مكة المكرمة وقطر.

23:45 توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان مجانا