ريال مدريد يعلن عن اصابة رئيس الفريق بفيروس كورونا

أعلن فريق ريال مدريد الاسباني عبر موقعه الرسمي بأن التحاليل التي أجريت على رئيس الفريق فلورنتينو بيريز قد أعطت نتيجة إيجابية في اختبارات فيروس كوفيد- 19 التي يخضع لها بشكل دوري، على الرغم من عدم وجود أعراض.

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