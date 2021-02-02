ريال مدريد يعلن تعافي زيدان من كورونا

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن زيدان عاد إلى تدريبات الفريق اليوم، الثلاثاء، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بيان ريال مدريد، أن ناتشو لاعب الفريق لا يزال يخضع للعزل الصحي، بعد إيجابية مسحته الأخيرة.
يذكر أن ريال مدريد أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة فلورنتينو بيريز رئيس النادي بفيروس كورونا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة هويسكا، المقرر لها السبت المقبل، بمسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.
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