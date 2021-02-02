بطل وادي دجلة محمد صفوت يتأهل للدور 16 من بطولة تشالنجر أنطاليا في تركيا

فاز محمد صفوت لاعب وادي دجلة في بطولة تشالنجر أنطاليا للتنس على اللاعب البرتغالي joao domingues بنتيجة 2-0 ليتأهل للدور 16 من البطولة، والتي ستجرى فعاليتها على الملاعب الصلبة في أنطاليا، في الفترة من 1 إلى 7 من فبراير الجاري.
كما تقدم البطل المصري محمد صفوت، فى التصنيف العالمى ليصل للمرتبة ١٤٦ عالميا قافزا ١١ مركزا وذلك حسب ما أعلنه الاتحاد الدولى للتنس.
جدير بالذكر أن أندية وادي دجلة كانت قد أعلنت عن توقيع عقود رعاية حصرية لثلاثة لاعبين دوليين منهم محمد صفوت، لاعب التنس حيث وفرت اندية وادي دجلة الدعم الكامل للاعب كأحد أبطال النادي منذ بداية مسيرته حتى تربع على عرش التنس على الصعيد العربي.
ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ الاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.
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