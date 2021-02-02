الدوري الممتاز.. VAR يلغي الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان

سجل محمد إبراهيم هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 23، إلا أن الحكم محمد عادل ألغى الهدف بداعي التسلل، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ Var.
وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خالد الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - محمد مسعد.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين.
بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:
محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - ريجا - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.
ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط .
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