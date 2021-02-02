الدوري الممتاز.. VAR يلغي الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان

ألغت تقنية الفيديو " Var" الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان، في المباراة التي تقام حاليا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

سجل محمد إبراهيم هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 23، إلا أن الحكم محمد عادل ألغى الهدف بداعي التسلل، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ Var.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي: