الرياضة

تركي آل الشيخ: نادي ألميريا يتفوق تسويقياً على أي فريق بالشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تقرير موقع ترانسفير ماركت حول القيمة التسوقية للاعبي نادي ألميريا.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: « القيمة التسوقية للاعبين في موقع ترانسفير ماركت لنادي ألميريا مع اعتقادي قيمتهم أعلى من ذلك

تقدم ملحوظ خصوصًا أنه في عام ٢٠١٩م كان قيمة اللاعبين ٩ مليون تقريبًا...هذا غير قيمة النادي نفسه والرخصة والممتلكات التي فيه... بالتوفيق وعقبال الليجا يارب

و أكد تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، أن القيمة التسويقية لـ فريق ألميريا، تتفوق على أي فريق بالشرق الأوسط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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