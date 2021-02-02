نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: أيمن حفني مر بظروف صعبة ولن يفيد الفريق حاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جلال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن أيمن حفني مر بظروف صعبة.

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أيمن حفني مر بظروف صعبة وطلب الاعتزال في الزمالك، وشيء جيد استجابة الفريق بسرعة لأيمن".

وأتم: "لن ينسجم سريعا لانه بعيدا عن مستواه، لن يفيد في الوقت الحالي.. يحتاج إلى الوقت".