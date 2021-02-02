نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: بيراميدز أخطأ عندما تعاقد مع رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نجم الأهلي السابق عن الخطأ الذي وقع فيه رمضان صبحي عند الانتقال إلى بيراميدز اف سي.

وقال هادي خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " لا اعلم رمضان صبحي استشار من قبل الرحيل عن الاهلي، ولكن كان لابد ان يعلم كم الضغط الكبير الذي سيتعرض له عقب اللعب لنادي اخر داخل مصر".

واكد: نعم هناك مميزات وهو اللعب مع لاعبين مميزين في بيراميدز، ولكن في المقابل هناك سلبيات كثيرة وهي التفريط في الشعبية الكبيرة بالاهلي والحقوق الاعلانية واشياء اخرى كثيرة.

وتابع: "رمضان محبوب من الجمهور ولذلك الغضب كان كبير، ولكني لا ألوم عليه قدر لومي على من نصحه بهذه الخطوة".

واستكمل: "بيراميدز ايضا أخطأ بالتعاقد مع صبحي، فهو لا يتعدى ال23 عاما وتحمل مسئولية كبيرة وضغوطات بسبب تلك الخطوة".

وأتم: "أيضا قرار ضم رمضان مثل ضغوط كبيرة على اللاعب والإدارة بسبب فارق العقد بينه وبين لاعبين كبار داخل الفريق".