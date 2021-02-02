نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مباريات نصف نهائي مراكز شباب قنا الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الاحد المقبل، مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري مراكز الشباب بمحافظة قنا، التي تشرف علي تنظيمها مديرية الشباب والرياضة بقنا، برئاسة الدكتور عمر موسي، ويستضيفها ملعب مركز شبابالمراشدة.

وتشهد مواجهات الدور قبل النهائي مباريات كن العيار الثقيل، حيث يلاقي فريق مركز شباب كوم الضبع، نظيره فريق مركز شباب ابوتشت في الحادية عشر صباحا.

فيما يلاقي فريق مركز شباب دشنا نظيره فريق مركز شباب سيدي عبد الرحيم، في الواحدة والنصف ظهرا علي ملعب مركز شباب المراشدة.

