نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ينتظر حسم صفقة برازيلية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول بنادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن إرسال النادي عرضا أخيرا للمهاجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، مشيرا إلى أن الإدارة تنتظر رد اللاعب لإنهاء الصفقة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء، ان الهلال لن يرفع عرضه للتعاقد مع تيكسيرا حال رفض اللاعب العرض الحالي.

وتابعت الصحيفة أن المسؤولين في الهلال على قناعة تامة بأن العرض المرسل للاعب مناسب تماما.

وانتهى عقد تيكسيرا مع جيانغسو الصيني بانتهاء منافسات الدوري المحلي وتتويج النادي بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

ودخل الهلال في مفاوضات مع اللاعب منذ عدة أسابيع إلا أن الصفقة لم تتم رغم أن اللاعب غير مرتبط بأي نادٍ حاليا.

وكان الناقد الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، اعلن في قناة "تي وأي سي سبورت"، عن أن المهاجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، سيرد على عرضين من مقدمين له من ناديي النصر والهلال في الأيام الأولى من يناير الماضي.

وكتب بأن النصر قدّم مبلغ 20 مليون يورو (92 مليون ريال) بعقد لمدة ثلاثة أعوام مع امتيازات مالية تتضمن مكافآت بخمسة ملايين يورو (23 مليون ريال) المجموع "115 مليون ريال".