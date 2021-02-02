حرص رامي ربيعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بـ فيديو له اثناء مرانه في استاد التتش عقب سفر يعثة الفريق لـ الدوحة لخوض مباراة الفريق أمام الدحيل القطري في كاس العالم للأندية. ونشر "ربيعة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " فيديو له اثناء اجاء بعض التدريبات للحفاظ على مستواه البدني. وكان "ربيعة" يقترب من الانضمام لـ فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن نظرا لسفر محمود ال خطيب رئيس النادي تأخر الحصول على موافقته، مما أخر اتمام الصفقة قبل غلق باب القيد في اتحاد الكرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد فعل من رامي ربيعة عقب فشل انضمامه لـ المقاولون العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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