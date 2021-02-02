اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وخالد مصطفى وأحمد صبيحة وأحمد عيد ومحمد دسوقي وأحمد متعب ومحمد مخلوف ومحمد عادل "أمو" وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وعلي محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وباسم مرسي وعبدالله مجدي وأحمد أمين ومحمود الغزالي وزياد أشرف.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسم مرسي على رأس قائمة المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.