ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري.
وسيكون مران اليوم في تحديد الموقف النهائي للتشكيلة الرئيسية التي ستخوض المباراة الأولي خاصة في ظل البرنامج الطبي المكثف لتجهيز الثنائي حسين الشحات ومحمد هاني.
واستقر موسيماني على القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به المباراة ويتبقي فقط مركز وحيد لم يتحدد حتى الآن.
وسيبدأ موسيماني المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق ( احمد رمضان بيكهام) وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وإليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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