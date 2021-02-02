نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قائمة الفريق التي تخوض مواجهة صعبة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بنسوليو.

خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال،، دراجوشين، فرابوتا.

خط الوسط: بييترس، ولوسيفسكي، فاجيولي، بيرنارديسكي، بنتانكور، رابيو، ماكيني، أرثر.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.