نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قائمة الفريق التي تخوض مواجهة صعبة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.
وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان على النحو التالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بنسوليو.
خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال،، دراجوشين، فرابوتا.
خط الوسط: بييترس، ولوسيفسكي، فاجيولي، بيرنارديسكي، بنتانكور، رابيو، ماكيني، أرثر.
الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.