صلاح يستهدف الحذاء الذهبي الثالث في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إلى الحصول على لقب الحذاء الذهبي الثالث في مسيرته بالبريميرليج وذلك بعد أن إنتصف عمر البطولة.

ونجح صلاح بعد مرور إحدى وعشرين جولة في التصدر الكامل لقائمة المحترفين برصيد 15 هدفاً وبفارق ثلاثة أهداف عن الثنائي هاري كين وسون هيونج مين.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي خلال موسمي 2017-2018 بالإضافة إلى موسم 2019-2020 ويسعى إلى أن يتوج مجهوده بالحصول عليه للمرة الثالثة.