نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق الزمالك حسم ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، سيجتمعوا مع فرجاني ساسي، عقب مباراة الأبيض ضد غزل المحلة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، لتمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وافق على الاستمرار بصفوف الأبيض الفترة المقبلة، ويتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المالية.