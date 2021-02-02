موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - يتأهب عشاق الكرة الإيطالية، لمباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، بين العملاقين، يوفينتوس وانتر ميلان.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الفائز من بين إنتر ميلان ويوفنتوس، سيلاقي المتأهل من بين اتالانتا ونابولي، في نهائي كأس إيطاليا.

ويشار إلى أن مباراة إياب دور نصف نهائي كأس إيطاليا، سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري.