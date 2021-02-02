نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يصعد للتمهيدي الرابع على حساب رأس البر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ على نظيره فريق رأس البر بهدف دون رد ، ضمن لقاءات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر .

جاءت المباراة متوسطة المستوى ، ولم يشهد الشوط الأول سوى فرصة وحيدة للمريخ ، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني نجح الناشئ زياد عادل في إحراز هدف للمريخ ، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الملعب بهدف دون رد .

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من : ابراهيم شاهين حكم ساحة ومعه اكرامى سالم و محمود محسن كمساعدان و محمد مخلص حكم رابع.

وبتلك النتيجة نجح المريخ في الصعود للقسم الرابع لكأس مصر ، وكان قد صعد للتمهيدي الثالث بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح .