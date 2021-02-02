أيمن يونس يشيد بـ باتشيكو مع الزمالك ..فيديو

أكد ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق أن مباراة الفريق امام غزل المحله في الدوري المصري لن تكون سهله مطلقا خاصة وان الزمالك تعلم درس قاسي من مباراة اسوان

وأضاف ايمن يونس في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن مباراة اسوان كانت بمثابة درس حيث قام فريق اسوان بتقديم اداء دفاعي فقط و نجح في ذلك وحصل على نقطة هامه

وتابع أن باتشيكو المدير الفني للزمالك نجح في تطوير اداء الفريق ويجيد اجراء تغييرات في الفريق مع الحفاظ على ادائه مشددا ان باتشيكو يعطي للاعبي الهجوم حريه في الاداء

وأكمل أن باتشيكو مدرب ذكي وعلى درايه جيده بكيفيه التعامل مع كل للاعب داخل الفريق