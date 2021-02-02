حقق الإنتاج الحربي فوزا قاتلا على الجونة (3 - 2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.
ورفع الإنتاج رصيده إلى النقطة 8 في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة 18 في المركز الثالث.
افتتح عبدالوهاب عنان التسجيل للإنتاج الحربي عند الدقيقة 36، ثم عادل محمد رجب الكفة لصالح الجونة في الدقيقة 46.
وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل مامادو نياس الهدف الثاني للإنتاج، ولكن نور السيد تعادل للجونة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.
وفى الوقت الضائع وبحلول الدقيقة 96 تمكن نياس من خطف الفوز لصالح الإنتاج بعدما سجل لفريقه الهدف الثالث والثاني له في المباراة.
ويعد هذا الفوز هو الأول للإنتاج بالدوري منذ انتصاره على المقاولون العرب في 26 من ديسمبر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري المصرى.. الإنتاج الحربي يعود إلى طريق الانتصارات بفوز قاتل على الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.