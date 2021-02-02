وقال نوير في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا:" نطمخ لتحقيق السداسية، دافع كبير لنا بالتاكيد لتحقيق ذلك اللقب، لدينا هدف واضح ونريد الفوز به."
وأضاف:" أتطلع للمشاركة في المونديال، لدينا فرصة للفوز باللقب من مباراتين، لقد حققنا اللقب من قبل، لدي ذكريات إيجابية بخصوص هذه البطولة في 2013، استمتعنا كثيرًا بعد الفوز باللقب."
وعن مواجهة الأهلي المحتملة في نصف النهائي، قال نوير:" مازلنا نركز على الدوري الألماني، سنستعد للمونديال في الوقت المناسب، الأهلي هو بطل أفريقيا وهو نادي معروف، لن تكون المهمة سهلة، من الصعب أن نلعب ضد فرق لا نعرفها بشكل جيد في طريقة اللعب."
ويواجه النادي الأهلي نظيره الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني للمونديال، على أن يتأهل الفائز من ذلك اللقاء لمواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانويل نوير: مهمتنا لن تكون سهلة أمام الأهلي في المونديال.. وهدفنا الفوز باللقب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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