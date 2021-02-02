مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي أمام باشاكشهير في الدوري التركي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة إسطنبول باشاكشهير، في قمة الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري التركي.

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي في مباراة اليوم، فيما يقود ريان بابل هجوم الفريق في مباراة اليوم.

وأكد نادي جالاتا سراي التركي أن مصطفى محمد سيرتدي القميص رقم 31،بعد إعلان انضمامه رسميًا أمس الاثنين.