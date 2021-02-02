أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة إسطنبول باشاكشهير، في قمة الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري التركي.
ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي في مباراة اليوم، فيما يقود ريان بابل هجوم الفريق في مباراة اليوم.
وأكد نادي جالاتا سراي التركي أن مصطفى محمد سيرتدي القميص رقم 31،بعد إعلان انضمامه رسميًا أمس الاثنين.
وأكد نادي جالاتا سراي أنه تم التعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.
وأشار النادي إلى أن مصطفى محمد سيتقاضى 400 ألف دولار في الموسم الحالي، على أن يتقاضى 725 ألف دولار الموسم المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد على دكة بدلاء جالاتا سراي أمام باشاكشهير في الدوري التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.