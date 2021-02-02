تشكيل غزل المحلة لمواجهة الزمالك بـ الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الخامسة مساء اليوم باستاد المحلة في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري. جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: حراسة المرمى : عمرو شعبان خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى – هشام عادل خط الهجوم: إسلام فؤاد

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