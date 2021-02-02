حازم إمام يكشف عن رأيه في صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي ..فيديو

كشف حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رايه في صفقات فريق الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في ظل خوضه لـ بطولة الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا.

وأكد حازم امام في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مروان حمدي لاعب جيد ولديه امكانيات رائعه ويمثل اضافة جيدة لـ الفريق بالاضافة لـ سيف الدين الجزيري فهو لاعب رائع أيضا.

وأضاف حازم امام ان ايمن حنفي صفقة جيدة للغاية لما يمتلكه من امكانيات رائعة بالاضافة لاخلاصه للزمالك، مشددا على ان ايمن حنفي لاعب ذو اخلاق رائعه ولم يسبق له ان افتعل اي ازمة سواء اثناء وجوده في الفريق او عقب الرحيل.

وتابع أن وجود لاعبين مثل ايمن حفني من شانه ان يعلم باقي لاعبي الفريق الاخلاص وحب الكيان، مشددا علي ان الجماهير كانت كلمة السر وراء عودة اللاعب للفريق.